صنع الله يجتمع بلجنة الإدارة الجديدة لمصحة النفط طرابلس

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله. (مؤسسة النفط)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء لجنة الإدارة الجديدة لمصحة النفط، وذلك بعد أن تمت إجراءات مراسم التسليم والتسلم بين اللجنة السابقة والجديدة.

وفي هذا الصدد، هنأ صنع الله رئيس لجنة إدارة مصحة النفط والأعضاء، بتقلدهم مهام إدارة المصحة، مؤكدًا استمرار تقديم المؤسسة الوطنية للنفط دعمها الكامل لهذا المرفق الحيوي على جميع الأصعدة، حسب بيان لمؤسسة النفط منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا صنع الله يجتمع بلجنتي الإدارة الجديدة والقديمة لشركة الزاوية لتكرير النفط

بدوره، عبر رئيس إدارة المصحة الجديد عن تقديره لثقة لمجلس إدارة مؤسسة النفط، مؤكدًا أن مجلسه لن يدخر أي جهد لتطوير هذا المرفق من أجل تحسين الخدمات الطبية بالشكل المطلوب.

وحضر مراسم التسليم والاستلام رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الإجراء، مدير عام المالية، بلعيد سالم، ومدير عام الشؤون القانونية المكلف، رمضان بن شعبان، ومدير عام الشؤون الإدارية والخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط، عبد المحسن الديلاوي، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة الجديدة ورئيس و أعضاء لجنة الإدارة السابقة.