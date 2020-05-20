مديرو المستشفيات التابعة لـ«صحة الموقتة» يناقشون تأخير الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 11:55 مساء
مديرو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة قبل اجتماعهم، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)

اجتمع مديرو المستشفيات والمراكز التخصصية، اليوم الأربعاء، بالمركز الوطنى للقلب؛ وذلك لدراسة تأخير مخصصات المستشفيات والمراكز التخصصية من الباب الثانى وبند التحسين عن العام 2020.

وناقش المجتمعون الانعكاسات السلبية لتأخير مخصصات المستشفيات والمراكز التخصصية على الخدمات المقدمة في ظل الظروف الحالية ومعاناة هذه المرافق من تأثير ذلك، خصوصًا في ضوء التأثر البالغ لأقسام الطوارئ والجرحى، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».

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وأكد الحضور ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها أمام هذا التأخير، ومن ضمنها المصرف المركزي، ووزارة المالية، خاصة أن الميزانية قد تم إقرارها، كما طالب المشاركون بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، لإطلاعه على معاناة المستشفيات في ضوء هذا التأخير.
 

جانب من اجتماع مديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)
جانب من اجتماع مديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)
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