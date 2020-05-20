باشاغا يطلب من التابعين لجهاز الأمن العام في حي الأندلس العودة فورا

وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإترنت)

طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، من رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بالإيعاز إلى الأعضاء التابعين للجهاز والواقع نطاق عملهم في منطقة حي الأندلس وما جاورها بالعودة إلى مقر رئاسة الجهاز فورًا.



وأوضح وزير الداخلية في بيان، أن طلبه يستند إلى الفقرات 6 و7 و8 و10 من المادة الرابعة، التي تنص على «توفير الأمن والحماية بما يكلف به من قبل وزير الداخلية، وحراسة وتأمين المقرات ذات الطبيعة الخاصة التي تكلف بها من قبل وزير الداخلية، والقيام بأعمال الحراسة والتأمين الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لما يكلف به من قبل وزير الداخلية، وحراسة وتأمين وحماية المرافقة الحيوية التي تكلف بها من قبل وزير الداخلية».

اقرأ أيضا باشاغا يناقش مع السفير التركي المستجدات الميدانية وملف الهجرة

وشدد البيان على ضرورة التقيد بتنفيذ طلب الوزير، مؤكدًا: «الأمر في غاية الأهمية».