عرض منظومة «بانتسير» الروسية وسط تظاهرة بميدان الشهداء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 10:41 مساء
منظومة «بانتسير» للدفاع الجوي لدى وصولها ميدان الشهداء وسط طرابلس. (الإنترنت)

عرضت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير» خلال تظاهرة بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس مساء اليوم الأربعاء، وهي منظومة صاروخية مضادة للطائرات، مثبتة على شاحنة للنقل الثقيل.

واستولت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على منظومة الدفاع الجوي الروسية بعد إعلان سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية (140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس) التي كانت تسيطر عليها قوات تابعة للقيادة العامة.

ونقلت المنظومة الروسية من قاعدة الوطية الجوية على متن شاحنة إلى ميدان الشهداء في مدينة الزاوية أولا قبل نقلها وعرضها في ميدان الشهداء بمدينة طرابلس الليلة.

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وقالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني في بيان عقب إعلان السيطرة على قاعدة الوطية إن قواتها عثرت مع المنظومة الروسية الصنع على دليل استخدام مترجم إلى اللغة العربية.

وأعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في 18 مايو الجاري السيطرة على قاعدة الوطية الجوية.

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