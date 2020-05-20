«صحة الموقتة» تحصر المشاريع المسموح بالتعاقد لتنفيذها

أعضاء لجنة حصر المشاريع المسموح بالتعاقد لتنفيذها لصالح وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال اللجنة المكلفة بحصر ومراجعة وتدقيق المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الوزارة.



وأشارت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار الحكومة الموقتة رقم «62» لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة لحصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح عدد من الجهات العامة.

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وأشار البيان إلى تصنيف اللجنة المشاريع حسب نسب إنجازها أي منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يُباشر العمل بها، علاوة على بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.



وتتشكل اللجنة من وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي، ومدير إدارة المالية بالوزارة عبدالله الفيتوري، بتكليف من وزير الصحة سعد عقوب.

أعضاء لجنة حصر المشاريع المسموح بالتعاقد لتنفيذها لصالح وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)

أعضاء لجنة حصر المشاريع المسموح بالتعاقد لتنفيذها لصالح وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)