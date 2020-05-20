وضع حجر أساس مركز العلاج الإشعاعي بمستشفى طرابلس المركزي

مراسم وضع حجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي بمستشفى طرابلس المركزي، 20 مايو 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن وضع حجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي للأورام بمستشفى طرابلس المركزي.



وأشارت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعهما لقطاع الصحة وتطويره بهدف الاستغناء عن العلاج بالخارج، لافتة إلى وضع وكيل الوزارة حجر الأساس للمركز الجديد.

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وسيوفر مركز العلاج الإشعاعي خدمات متطورة للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، حيث تشمل خدماته طائفة واسعة من أنواع الأورام، حسب البيان.

يشار إلى أن مستشفى طرابلس المركزي والأحياء السكنية المجاورة تعرض في 14 مايو الجاري إلى قصف أسفر عن إصابة 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال.

مراسم وضع حجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي بمستشفى طرابلس المركزي، 20 مايو 2020. (صحة الوفاق)

مراسم وضع حجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي بمستشفى طرابلس المركزي، 20 مايو 2020. (صحة الوفاق)

مراسم وضع حجر الأساس لمركز العلاج الإشعاعي بمستشفى طرابلس المركزي، 20 مايو 2020. (صحة الوفاق)