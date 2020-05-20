تشاد تندد بتدخل المرتزقة والقوى الأجنبية في المواجهات العسكرية في ليبيا

وزير خارجية تشاد شريف محمد زين. (الإنترنت)

ندد وزير الخارجية التشادي، محمد زين الشريف، بتدخل المرتزقة والقوى الأجنبية في المواجهات العسكرية في ليبيا، معتبرا أن بلاده من أكثر البلدان اهتماما بعودة الاستقرار إليها.

وقال الشريف خلال كلمته في اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، إن تشاد تؤيد العودة السريعة لمفاوضات السلام في ليبيا بسبب العواقب الوخيمة للأزمة على بلاده وتأثيرها على الأمن والاستقرار والوضع الإنساني، وعلى هذا النحو تصبح تشاد الدولة الأكثر اهتماما بعودة الاستقرار إلى ليبيا، وفق تعبيره.

ويأتي الاجتماع في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار وتدخل القوى الأجنبية في الصراع الليبي.

وجدد رئيس الدبلوماسية التشادية موقف بلاده الثابت بدعم الحوار الشامل في ليبيا وتنديده بتدخل المرتزقة في القتال وبالقوى الأجنبية التي تغذي النزاع.

وأضاف الشريف أن «تشاد تدين بشدة التدخل الخارجي بكل أشكاله». متأسفا لوجود مقاتلين أجانب في المواجهة العسكرية في ليبيا. في حين لا تزال الأطراف المتنازعة تتلقى أسلحة من الخارج رغم الحظر الذي أصدره مجلس الأمن الدولي.

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يشار إلى أن مجموعة الاتصال الأفريقية التي اجتمعت بهدف إيجاد حلول لوقف إراقة الدماء وعودة السلام في ليبيا اتفق أعضاؤها وهم تشاد والجزائر والكونغو وجنوب أفريقيا ومصر وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على تنظيم حوار شامل في برازافيل بالكونغو بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء «كورونا».