تشاد تندد بتدخل المرتزقة والقوى الأجنبية في المواجهات العسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 07:42 مساء
وزير خارجية تشاد شريف محمد زين. (الإنترنت)

ندد وزير الخارجية التشادي، محمد زين الشريف، بتدخل المرتزقة والقوى الأجنبية في المواجهات العسكرية في ليبيا، معتبرا أن بلاده من أكثر البلدان اهتماما بعودة الاستقرار إليها.

وقال الشريف خلال كلمته في اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، إن تشاد تؤيد العودة السريعة لمفاوضات السلام في ليبيا بسبب العواقب الوخيمة للأزمة على بلاده وتأثيرها على الأمن والاستقرار والوضع الإنساني، وعلى هذا النحو تصبح تشاد الدولة الأكثر اهتماما بعودة الاستقرار إلى ليبيا، وفق تعبيره.

ويأتي الاجتماع في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار وتدخل القوى الأجنبية في الصراع الليبي.

وجدد رئيس الدبلوماسية التشادية موقف بلاده الثابت بدعم الحوار الشامل في ليبيا وتنديده بتدخل المرتزقة في القتال وبالقوى الأجنبية التي تغذي النزاع.

وأضاف الشريف أن «تشاد تدين بشدة التدخل الخارجي بكل أشكاله». متأسفا لوجود مقاتلين أجانب في المواجهة العسكرية في ليبيا. في حين لا تزال الأطراف المتنازعة تتلقى أسلحة من الخارج رغم الحظر الذي أصدره مجلس الأمن الدولي.

اقرأ أيضا: دعوة أفريقية إلى احترام حظر توريد السلاح وفرض وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

يشار إلى أن مجموعة الاتصال الأفريقية التي اجتمعت بهدف إيجاد حلول لوقف إراقة الدماء وعودة السلام في ليبيا اتفق أعضاؤها وهم تشاد والجزائر والكونغو وجنوب أفريقيا ومصر وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على تنظيم حوار شامل في برازافيل بالكونغو بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟