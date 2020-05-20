الدولار يسجل 5.80 دينار في السوق الموازية

انخفضت العملة الأميركية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأربعاء، إذ سجل الدولار 5.80 دينار، كما انخفضت العملتان البريطانية والأوروبية الموحدة «اليورو».

وسجل الجنيه الاسترليني 7.02 دينار، واليورو 6.33 دينار، فيما بلغت الليرة التركية 0.85 دينار، والدينار التونسي دينارين ليبيين، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت آخر الأسعار المعلنة في السوق الموازية، نهاية الأسبوع الماضي «الخميس»، إذ سجل الدولار وقتها 6.10 دينار، والجنيه الاسترليني 7.36 دينار، واليورو 6.53 دينار، بينما سجلت الليرة التركية 0.87 دينار، والدينار التونسي 2.10 دينار ليبي.