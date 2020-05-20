بدء تدفق المياه إلى طرابلس

شعار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه العاصمة طرابلس.

وأشار إلى استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وكان جهاز النهر الصناعي توقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها مساء اليوم.

ولفت الجهاز، في بيان، إلى فتح صمامات التحكم بالتدفق في محطة الشويرف في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالمسارين الشرقي والأوسط؛ لاستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.