تعاون بين «أجوكو» و«راس لانوف للنفط» في تقنية المعلومات

اجتماع مسؤولي «أجوكو» و«راس لانوف للنفط» لبحث التعاون في تقنية المعلومات، 20 مايو 2020، (صفحة أجوكو على فيسبوك)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» تعاونها مع شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في تقنية المعلومات وتطبيقاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة تقنية المعلومات في «أجوكو» مع رئيس قسم الحاسب الآلي بشركة راس لانوف اليوم الأربعاء، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس، أعلن رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي، محمد بن شتوان، الانتهاء من آخر سلسلة لتطوير الحقول المكتشفة في حقل «النافورة»، بعد ربط ثلاث آبار لحقل «O» بامتياز «E51» ووضعه على الإنتاج، الأحد الماضي.

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وقال بن شتوان إن كل التراكيب بالحقول المكتشفة في حقل «النافورة» والمتمثلة في الحقول «O» و«L» و«K» تحقق إضافة جديدة للاحتياطي القابل للاسترداد، إلى جانب زيادة في الإنتاج تضاف إلى حقل النافورة غير المشترك بمعدل 20 ألف برميل يوميَّا.

وكشف عن ربط حقل «k» أولًا بالمحطة رقم «3» ثم حقلي«L» و«Y» بمشعب واحد وأخيرًا حقل «O»، لافتًا إلى أن العمل تركز في هذه المرحلة الأولى للإنتاج الطبيعي باستثمار بسيط جدًّا الهدف منه وضع هذه الحقول على الإنتاج في أسرع وقت والتعرف إلى سلوك المكمن وتحقيق عائد اقتصادي يشجع على التطوير الشامل.