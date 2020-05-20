أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة شمالا وارتفاع درجات الحرارة جنوبا

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية مناطق الشمال طقسا معتدلا، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية، وتصل إلى 33 درجة مئوية على أبونجيم

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قلية السحب، التي تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 43 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على هون والحمادة وسبها وغات.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.