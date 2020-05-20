صيانة محطة كهرباء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 12:00 مساء
جانب من أعمال صيانة محطة كهرباء في طرابلس، 20 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

نفذت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة إحدى محطات الكهرباء في العاصمة طرابلس.

واستبدل أفراد قسم الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس، بالتنسيق مع غرفة التشغيل ومكتب الصيانة السريعة الشارع الغربي، محولا معطوبا في محطة سوق الأجهزة الرياضية، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، نفذ فنيو دائرة توزيع أنجيلة بالتعاون مع فرق الصيانة بدائرة توزيع جنزور أعمال إصلاح المحطة، بعدما احترقت الوحدة الحلقية بها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إذ أشادت شركة الكهرباء بالمواطنين القاطنين في المساكن المجاورة، لمساعدتهم فرق الصيانة في إتمام عملها، وحتى عودة التيار الكهربائي إلى المنازل.

والإثنين الماضي، أعلنت الشركة إرجاع جميع وحدات التوليد ودخولها على الشبكة العامة للكهرباء، متوقعة أن يلاحظ المواطنون اعتبارا من هذه الليلة والأيام القادمة تحسنا كبيرا في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل ساعات طرح الأحمال اليدوي «بشكل كبير».

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