«النهر الصناعي»: عودة المياه إلى طرابلس والمناطق المجاورة مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 09:50 صباحا

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها مساء اليوم الأربعاء.

وأشار الجهاز إلى فتح صمامات التحكم بالتدفق في محطة الشويرف في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالمسارين الشرقي والأوسط؛ لاستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتواصلت جهود العاملون في الجهاز منذ الأحد الماضي من أجل إعادة تشغيل الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، وحينها قال الجهاز إنه «يصعب تحديد الزمن المتوقع لوصول المياه إلى طرابلس للعديد من المعطيات الفنية التي لم تتوفر بعد ومعطيات خارج مهام أعمال المنظومة».

ويوم الخميس الماضي، انقطع التيار الكهربائي عن المنطقتين الغربية والجنوبية أمس، ما نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ، وأكد الجهاز استمرار انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ 9 مايو الجاري؛ بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون، وإجبار العاملين بالشركة العامة للكهرباء في محطة الكهرباء (النهر 1) على فصل التيار.

وتتكرر الدعوات لوقف الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي، فيما أصدر الجهاز الثلاثاء الماضي، بيانا طالب فيه جميع الجهات بالتعاون للحد من الاعتداءات المتكررة على ملحقاته، داعيًا إلى معاقبة المعتدين.

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