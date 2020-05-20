قنون: تدمير 3 منظومات دفاع جوي روسية في ترهونة والوشكة

منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير» داخل قاعدة الوطية، 18 مايو 2020، (بركان الغضب)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو تدمير ثلاثة منظومات دفاع جوي روسية «بانتسير» لقوات القيادة العامة اليوم الأربعاء.

وأشار إلى تدمير منظومتين في مدينة ترهونة عبر «عملية دقيقة بين سلاح الجو والمدفعية الثقيلة» إضافة إلى منظومة أخرى في منطقة الوشكة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت قنونو إلى مواصلة سلاح الجو «عمليات الرصد و الاستطلاع في سماء ترهونة وفقا للخطط العسكرية لغرفة العمليات».

ومنذ الأحد الماضي، أعلنت عملية «بركان الغضب» تدمير 3 منظومات دفاع جوي مماثلة، كانت آخرها المدمرة جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة جنوب مدينة سرت، كما أشارت إلى السيطرة على أخرى في قاعدة الوطية الجوية.