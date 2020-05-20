سيالة وأوغلو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا بعد «تحرير» قاعدة الوطية

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ونظيره التركي جاويش أوغلو، (أرشيفية : خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي جاويش أوغلو، تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد «تحرير» قاعدة الوطية الجوية.

ووفق بيان اليوم لوزارة الخارجية، فإن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن.

وناقش الجانبان سبل التعاون الليبي - التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من الدولة التركية.

المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس

وأعلنت حكومة الوفاق أن قواتها تمكنت من السيطرة على قاعدة الوطية في وقت مبكر من صباح أمس الأول.

فيما قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن «القائد العام للجيش خليفة حفتر أصدر قرارا بسحب القوات من قاعدة الوطية الجوية»، مضيفا أن عملية الانسحاب «كانت ناجحة وتمت تحت غطاء جوي، وشهدت نقل كل المعدات والمهام عسكرية»، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية على القاعدة صباح اليوم الثلاثاء.