فحص 12 عينة للمواطنين العائدين من تركيا إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 20 مايو 2020, 12:48 صباحا
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

أكد منسق فريق التقصى والرصد بسرت التابع للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا دكتور هيثم أبوغرسة، أن فريق التقصى تمكن من سحب عدد اثني عشر مسحة للأنف للمواطنيين القادمين من تركيا اليومين الماضيين والذين وصلوا لمدينتهم سرت.

ولفت أبو غرسة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن سحب العينات جاء كإجراء تأكيدي من خلال فحص PCR.

«صحة الوفاق»: «فحص تأكيدي» لبعض العائدين من تركيا في زاوية الدهماني

وأوضح أن المسحات سيتم نقلها إلى المختبر فى بنغازى عن طريق سيارة إسعاف عاجلة للاطمئنان على خلوها من فيروس كورونا.

ويوم السبت الماضي، طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المواطنين العائدين إلى ليبيا من تركيا يوم 5 مايو الجاري على متن الخطوط الليبية بعد خضوعهم للحجر في فندق «بولمان إسطنبول» بسرعة التوجه لمركز فحص زاوية الدهماني.

 

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