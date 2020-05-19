«الوفاق» تخصص أموالا لاحتياجات النازحين ومقترح لإعانات سريعة ولجنة فنية لمعالجة أوضاعهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 10:11 مساء
الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء حكومة الوفاق. (إدارة التواصل والإعلام)

اتفق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني على تخصيص مبالغ مالية للبلديات «التي تضررت من القصف العشوائي لتوفير احتياجات النازحين»، وتقديم «مقترح لصرف إعانات سريعة لهم»، وتشكيل لجنة فنية لمعالجة أوضاعهم، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والذي خصص لمناقشة أوضاع النازحين.

 وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء خصص اجتماعه الطارئ «لمناقشة المذكرة المقدمة من وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بشأن القصف الذي تعرض له مركز إيواء النازحين ببلدية عين زارة خلال اليومين الماضيين وأدى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء».

وأوضحت أن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني فيما يخص معالجة ملف النازحين. فيما استعرض وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، الأضرار التي تعرض لها مركز إيواء النازحين بمنطقة عين زارة الذي أودى بحياة 6 مواطنين وجرح 17 آخرين ما أجبر العائلات على الخروج من مقر الإيواء خوفا من القصف العشوائي الذي طالهم.

وأكد الوزراء والوكلاء الحاضرون الاجتماع ضرورة العمل على مساعدة النازحين ودعوة المنظمات الدولية والمحلية لزيارة مقر الإيواء الذي تعرض للقصف لتوثيق الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين.

وأضافت إدارة الإعلام والتواصل أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي للبلديات التي تضررت من القصف العشوائي لتوفير احتياجات النازحين، وتقديم مقترح لصرف إعانات سريعة لهم بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة لتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعالجة أوضاعهم تمهيداً لعودتهم لبيوتهم، والتأكيد على قرار المجلس الرئاسي رقم (311) لسنة 2020 بشأن اعتماد محضر ترسية مشاريع إسكان النازحين والإذن بالتعاقد للبدء».

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