باشاغا يناقش مع السفير التركي المستجدات الميدانية وملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 09:31 مساء
اجتماع باشاغا مع السفير التركي لدى ليبيا. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى ليبيا، المستجدات الميدانية، ومـوضـوع الـهجرة غـير الـشرعـية, بـالإضـافـة لـعدد مـن مـواضـيع ذات الاهـتمام الـمشـترك.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا مع السفير التركي «تركز حول آخر المستجدات الميدانية في الحرب» في طرابلس «والانـتـصارات الـتـي حـقـقـتها قـوات بـركان الـغضب فـي دحـرهـا الـميليشيات الـمـعتدية» في إشارة للقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضافت الوزارة أن باشاغا ثمن خلال اللقاء «جـهود حـكومة تـركـيا فـي دعـمـها لحكومـة الـوفـاق الـوطـني وقـوفـها مـع الـشعب اللـيبـي».

يشار إلى أن حكومة الوفاق وقعت في نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم في مجال الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري مع الحكومة التركية ما آثار ردود فعل محلية ودولية واسعة.

وبموجب مذكرتي التفاهم، قدمت الحكومة التركية دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني التي تخوض قوات تابعة لها مواجهات ضد القوات التابعة للقيادة العامة منذ أبريل 2019 بعدما أطلق المشير خليفة حفتر حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس.

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