سيالة: إيطاليا تؤكد أن عملية «إيريني» ستراقب الحدود الليبية - المصرية

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الطاهر سيالة، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الطاهر سيالة، إن نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أكد له أن عملية إيريني ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية - المصرية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فإن دي مايو أكد لسيالة خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، أيضا أن «إيريني» ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط.

ولفت دي مايو إلى أن عملية «إيريني» ستكون متوازنة، مضيفا «سنرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية والحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة».

فيما قدم دي مايو شكر الحكومة الإيطالية للأطباء الليبيين الذين بدأوا العمل جنبا لجنب مع زملائهم الإيطاليين، في مكافحة كورونا.

من جانبه أطلع سيالة نظيره الإيطالي على آخر التطورات والمستجدات بعد «تحرير» قوات الوفاق قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.