الغنوشي يؤكد للسراج ضرورة العودة للمسار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 08:57 مساء
من اليمين الغنوشي والسراج. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

جدد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، راشد الغنوشي، التأكيد على أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، وضرورة العودة للمسار السياسي، مشيرا إلى أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، من الغنوشي تناول مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الغنوشي «قدم خلال الاتصال تهانيه للسراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني قاعدة الوطية الاستراتيجية. وعبر عن ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية».

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج عن شكره وامتنانه لمشاعر الأخوة التي أبداها الغنوشي، مشيداً بعمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

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