«مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل إصابة 3 حالات جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 08:36 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل ثلاث حالات أعلن عن إصابتهم بفيروس «كورونا» اليوم، موضحا أن إحداها محلية.

ولفت المركز في بيان اليوم إلى أن حالتين كانتا بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو الماضي، تم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز.

ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بـفيروس «كورونا المستجد»

وبحسب البيان، تقوم فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز، بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وشدد على أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبوسليم.

وأوضح المركز أن إجمالي الحالات في ليبيا وصل إلى 68 حالة، منها 30 حالة نشطة، وتعافي 35 حالة، بينما توفي ثلاث حالات، مضيفا أن إجمالي العينات التي تم سحبها في طرابلس وصل إلى 3705 حالات.

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