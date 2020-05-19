مندوب بريطانيا: المسار السياسي لا العسكري هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا

مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة. (بوابة الوسط)

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي أن «الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا هو المسار السلمي لا العسكري»، معربا عن القلق «تجاه قيام أطراف خارجية بتقديم أسلحة ومرتزقة لأطراف الصراع في ليبيا».

وأضاف المندوب البريطاني في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أن «الاعتداء على المناطق المأهولة وعلى البنية التحتية والمنشآت الطبية في ليبيا غير مقبول ويظهر تجاهلا تاما للقانون»، وكذلك «قطع المياه أو الطاقة عن المدنيين هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

ودان المندوب البريطاني ما سماه بـ«الحصار النفطي» الذي قال إنه «أدى إلى خسائر تفوق أربعة مليارات دولار»، مشيرا إلى أنهم لاحظوا «نشاطا متزايدا لمجموعة فاغنر في ليبيا».