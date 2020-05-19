مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 05:07 مساء
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع في ليبيا، 19 مايو 2020. (بوابة الوسط)

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن «تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن» المعنية بالحالة الليبية، متأسفا لما لاحظه من «حال الشك وعدم الثقة العميقة بين أطراف الأزمة الليبية»، ورأى أنها «لا تسمح بأي أمل في توافق على وقف إطلاق النار».

وقال المندوب الروسي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الثلاثاء: «إننا ندفع بالأطراف الليبية إلى الحوار والعودة إلى العملية السياسية، ويؤسفني أن أقول هنا إنني كنت صائبا عندما قلت سابقا إن قرارات مجلس الأمن لن تنجح طالما لم تحض أولا على توافق الليبيين».

وأكد المندوب الروسي تأييد بلاده لدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية في ليبيا، مبديا تحفظه على المزاعم بوجود تورط روسي في الصراع الليبي، وقال إنه سيعلق على الموضوع بعد انتهاء كلمات المندوبين.

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