وليامز: لا يجب أن ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 04:51 مساء

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه «لا يجب أن ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ»، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا عمل المجتمع الدولي «معا بشكل جماعي».

وأضافت وليامز في إحاطتها التي قدمتها، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أنه «بالنظر إلى تزايد التدخل الخارجي وتدفق السلاح إلى البلاد، فإننا لا يمكن لنا أن نتوقع إلا تصعيدا متزايدا ودمويا لهذه الأزمة».

وشددت وليامز على ضرورة «الضغط على الجهات الدولية والإقليمية التي تزيد من الأزمة الليبية». وحذرت من أن «الحرب في ليبيا ستتسع وستفضي لنتائج وخيمة بسبب التدخل الأجنبي».

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