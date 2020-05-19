خروج دفعة جديدة من الحجر الصحي ببنغازي

جانب من فعاليات خروج دفعة جديدة من الحجر في بنغازي، 19 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» في بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» في بنغازي، اليوم الثلاثاء، خروج مجموعة أخرى من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعد أن أكملوا 14 يومًا، وهي المدة المقررة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأشارت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن إجمالي المواطنين الذي أكملوا المدة المقررة للحجر الصحي، حتى الثلاثاء، بلغ 386 مواطنًا ومواطنة في 6 مواقع، وهي فندق «أصول الضيافة» وموقع «رأس المنقار» ومنتجع «الماسة»، ونزل «الراحة» وفندق «بنغازي» وفندق «النجمة الذهبية».

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وأشار البيان إلى أن جميع هولاء النزلاء أُجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة وثبت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19).

والأربعاء الماضي، أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي في بنغازي خروج المجموعة الثانية من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعدما أكملوا المدة المقررة وهي 14 يومًا. وقالت الغرفة إن المجموعة بلغ عددها 15 شخصًا من بلديات البيضاء والمرج والكفرة وبنغازي، وهي أول مجموعة تكمل مدة الحجر بموقع رأس المنقار.

مسؤولان من بنغازي يتابعان إجراءات خروج دفعة جديدة من الحجر الصحي، 19 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» في بنغازي)