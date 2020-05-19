أحوال الطقس اليوم: انكسار موجة الحر على الشمال الشرقي غدا

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و26 درجة مئوية، تصل إلى 32 درجة مئوية على أبونجيم.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الخليج والشمال الشرقي، حيث تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا، خاصة على المناطق الساحلية حيت تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، مع احتمال ظهور ضباب هذة الليلة والصباح الباكر، وتكون الحرارة على مناطق الجنوب بين 35 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية، وتصل 32 درجة مئوية على أبونجيم

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على طبرق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.