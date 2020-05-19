قادمة من الخارج.. النجار يوضح تفاصيل حالة «كورونا» الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 11:50 صباحا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، إن عدم تسجيل ليبيا إية إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في الفترة من 8 مايو إلى 15 مايو الجاري مؤشر «جيد ومطمئن ومبشر» للوضع الوبائي في البلاد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت الموافق 16 مايو الجاري، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 65 إصابة.

اقرأ أيضا «صحة الوفاق» تعلن مكان تسجيل حالة «كورونا» الجديدة وإجمالي الفحوصات

وقال النجار في لقاء مع قناة «سلام» مساء الإثنين، إن الحالة الجديدة تعود إلى رجل في أواسط العمر رجع إلى مطار مصراتة الدولي في 5 مايو الجاري على متن أول رحلة للعالقين العائدين من اسطنبول.

وأوضح مدير مركز مكافحة الأمراض أن الرجل التزم بحجر نفسه في مزرعة محيطة بمنزله بعيدًا عن أسرته لمدة 15 يومًا تماشيًا مع التعليمات الموجهة للعائدين والهادفة إلى تقليل فرص نقل العدوى إلى الأهالي، لافتًا إلى سحب عينة من الحالة بناءً على طلبها بمركز الفرز بزاوية الدهماني ليتأكد إصابتها بالفيروس.

يشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس «كورونا المستجد» ارتفع إلى 35 حالة الأحد الماضي، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن شفاء 7 حالات جديدة، لينخفض عدد الحالات النشطة إلى 27، فيما لم تسجل البلاد سوى ثلاث وفيات منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في مارس الماضي.

والأحد الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، في بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال خمسة أو سبعة أيام، لتدشن المرحلة الثانية في مدن الجنوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حر خانقة تضرب الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا
عربى
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
«تعليم الوفاق» توضح ترتيبات استئناف الدراسة
ليبيا
واشنطن تتطلع إلى «إصلاحات» في البعثة الأممية قبل تعيين ممثل جديد
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإجهاد والاضطرابات النفسية آفة مرافقة لفيروس «كورونا»