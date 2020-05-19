صيانة محطة كهرباء غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 11:20 صباحا
جانب من أعمال صيانة محطة كهرباء غرب طرابلس، 18 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، صيانة محطة غرب طرابلس.

ونفذ فنيو دائرة توزيع أنجيلة بالتعاون مع فرق الصيانة بدائرة توزيع جنزور أعمال إصلاح المحطة، بعدما احترقت الوحدة الحلقية بها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشاد البيان بالمواطنين القاطنين في المساكن المجاورة، لمساعدتهم فرق الصيانة في إتمام عملها، وحتى عودة التيار الكهربائي إلى المنازل.

وأمس الإثنين، أعلنت الشركة إرجاع جميع وحدات التوليد ودخولها على الشبكة العامة للكهرباء، متوقعة أن يلاحظ المواطنون اعتبارا من هذه الليلة والأيام القادمة تحسنا كبيرا في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل ساعات طرح الأحمال اليدوي «بشكل كبير».

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