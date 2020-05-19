وكيل «تعليم الوفاق» يبحث استعدادات استئناف الدراسة في المنطقة الوسطى

لقاء وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى، 18 مايو 2020، (بلدية زليتن)

بحث وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل استئناف الدراسة، والعودة التدريجية للطلاب إلى مدارس بلديات المنطقة الوسطى، وتضم الخمس، ومصراتة، وزليتن، وقصر الأخيار.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع عدد من مراقبي التعليم ببلديات بديوان الوزارة أمس الإثنين، إذ تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لعودة الشريحة الأولى من طلبة المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والمتمثلة في طلبة شهادتي إتمام المرحلتين، والتي من المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم الـ 13 من شهر يونيو المقبل، حسب بيان بلدية زليتن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وناقش المجتمعون الإجراءات والتدابير الوقائية التي ستنفذ مع بداية وطيلة أيام استئناف الدراسة بالمدارس، إضافة إلى التعرف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراقبات في تنفيذ ذلك.

ودعا جمعة إلى حشد الدعم وتكثيف الجهود سواء من مراقبي التعليم أو مديري المدارس أو المعلمين أو أولياء الأمور لضمان عودة صحية و آمنة للطلاب، مجددا تأكيده أهمية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وشدد على ضرورة توفير البيئة التعليمية الصحية والمناسبة.