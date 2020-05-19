المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس

الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، 20 أبريل 2019. (ا ف ب)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن «القائد العام للجيش خليفة حفتر أصدر قرارا بسحب القوات من قاعدة الوطية الجوية».

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الانسحاب «لم يبدأ أمس الإثنين، ولكن منذ ثلاثة إلى أربعة شهور، إذ تم سحب المعدات المهمة من القاعدة»، متابعا: «سحبنا الطائرات المقاتلة بالكامل وذخائرها وقطع غيارها، إضافة إلى المعدات الثقيلة التي قد تعيق الانسحاب».

وقال إن عملية الانسحاب «كانت ناجحة وتمت تحت غطاء جوي، وشهدت نقل كل المعدات والمهام عسكرية»، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية على القاعدة صباح اليوم الثلاثاء.

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ولفت المسماري إلى إصدار المشير حفتر قرارا بـ«إعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس إلى نقاط جديدة»، مكملا: «هي عملية تكتيكية تعبوية من أجل فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالأهالي، حتى لا تتعرض للاستهداف».

وأعلنت حكومة الوفاق أن قواتها تمكنت من السيطرة على قاعدة الوطية في وقت مبكر من صباح أمس.