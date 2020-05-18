عودة 47 مواطناً من تونس عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 11:02 مساء
إنهاء إحراءات العالقين بتونس قبل عودتهم لأرض الوطن, 18 مايو 2020. (مكافحة الأمراض)

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري، مختار المنصوري، عن عودة قرابة 47 مواطنا من دولة تونس عبر المنفذ.

وبحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن المنصوري أكد أن العائدين استوفوا إجراءات العودة من حجر صحي والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم.

«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحاليل 178 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز نتائج تحاليل 178 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المركز في بيان الإثنين، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم 178 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس «كورونا المستجد».

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