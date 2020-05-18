«عمليات الكرامة»: الانسحاب من قاعدة الوطية تكتيكي وجزء من الخطة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 09:37 مساء
سيارات مسلحة للقوات التابعة لحكومة الوفاق قرب إحدى دشم قاعدة الوطية الجوية. (بركان الغضب)

أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» تنفيذ «انسحاب تكتيكي» لنحو 1500 جندي تابعين للقيادة العامة من قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب العاصمة طرابلس ضمن «الخطة العسكرية»، مؤكدا أن عملية الانسحاب جرت «دون خسائر».

وأضاف المركز الإعلامي في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانسحاب شملت أيضا سحب «ألف آلية ومدرعة وغرفة عمليات متنقلة ومعدات عسكريه دقيقة»، وكذلك «سحب كل الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والمستشفى الميداني وكل الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف».

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات حكومة الوفاق «لم تعثر إلا على منظومة متضررة محطمة وطائرات الخردة من العام 1980» ولم تتمكن من أسر أي من القوات التابعة للقيادة العامة.

واعتبر المركز الإعلامي أن «ما حدث في الساعات الماضية في قاعدة الوطية كان دقيق وسري ومدروس جيدا»، نافيا استيلاء القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على أي آلية من الآليات التي كانت في القاعدة الجوية.

وقلل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في نهاية البيان من أهمية قاعدة الوطية الجوية قائلا إنها «ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي ولكنها إنجاز معنوي مهم جدا للميليشيات» في إشارة للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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وأعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الإثنين، سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس). معتبرا أن «انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة».

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