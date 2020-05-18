المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور لعلاجه

المدير التنفيذي لشركة الكهرباء علي ساسي يتحدث خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة في طرابلس. (الإنترنت)

قال المدير التنفيذي لشركة الكهرباء، علي ساسي، إن الشركة تواجه عجزًا في الكهرباء يقدر بألفي ميغا وات، إذ أن الاستهلاك يصل إلى 7 آلاف ميغا، فيما تنتج محطات التوليد 5 آلاف ميغا فقط، مشيرًا إلى وضع إدارة الشركة خطة من 3 محاور لعلاج هذا العجز.

وأوضح ساسي، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة بمقرها في طرابلس، اليوم الإثنين، أن انقطاع التيار في اليومين الماضيين وقع بسبب خلل فني في محطة توليد بالخمس، مما أثر على الشبكة الكهربائية وخروج وحدات التوليد تباعًا وحدوث إظلام تام في الشبكتين الغربية والجنوبية.

وأشار إلى أن الاشتباكات تسببت في انفصال الشبكة الشرقية عن إدارة شركة الكهرباء، مؤكدًا أنه بعد العطل الذي وقع الخميس الماضي عادت بعض المحطات للعمل سريعًا، «لكن باقي الوحدات استغرقت وقتًا طويلاً، وتمكنا من إعادة الوضع الطبيعي للشبكة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الذي سبب استهلاك مزيد من الكهرباء».

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وقبل الانقطاع الذي وقع الخميس الماضي كان إنتاج المحطات 4600 ميغا وات، لكن الاستهلاك وصل إلى 6 آلاف ميغا، مما أدى إلى عجز كبير، وفق المدير التنفيذي، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة لعلاج العجز، وهو ما حاولت الشركة القيام به عبر طرح خطة من 3 محاور.

وتركزت الخطة على صيانة المحطات الموجودة والمحافظة على القدرات الحالية، واستكمال المشروعات المتعاقد عليها في السابق، التي بها نسبة إنجاز، وطرح مشروعات جديدة.