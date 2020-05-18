بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا

لقاء سابق بين بوتين وإردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا، منوهين إلى الحاجة لاستئناف الهدنة الدائمة وإجراء الحوار بين الليبيين «على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي في 19 يناير 2020 ، التي وافق عليها قرار مجلس الأمن 2510».

جاء ذلك في بيان محادثة هاتفية أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، بحسب بيان صادر عن الكرملين اليوم الإثنين.

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين وإردوغان «تناقشا بالتفصيل حول مواضيع مكافحة جائحة الفيروس التاجي. وتم التأكيد على أهمية زيادة التعاون بين الهياكل ذات الصلة في البلدين، بما في ذلك علاج المرضى وتطوير اللقاحات».

وشكر بوتين «الشركاء الأتراك على مساعدتهم في إعادة المواطنين الروس في تركيا إلى وطنهم، وكذلك لتقديم المساعدة الإنسانية لعدد من المناطق الروسية».

وأضاف الكرملين: «استمر تبادل الآراء بشأن الحالة في الجمهورية العربية السورية، حيث تم التعبير عن الحالة العامة لتكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018 ، الذي تم اعتماده في موسكو في 5 مارس من هذا العام».