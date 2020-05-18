المجلس الأعلى للدولة يبارك سيطرة «الوفاق» على قاعدة الوطية الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 05:10 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

بارك المجلس الأعلى للدولة «تحرير» قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني السيطرة الكاملة عليها واستعادتها من القوات التابعة للقيادة العامة، اليوم الاثنين.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة في بيان أن «هذا الانتصار يدل على حجم الإصرار والعزيمة التي يمتلكها جيشنا الباسل لصد عدوان» القوات التابعة للقيادة العامة و«بسط سيادة الدولة فوق كل شبر من أرضه وبحره وسمائه».

ونصح المجلس الأعلى للدولة القوات التابعة للقيادة العامة بـ«الانسحاب والعودة إلى حضن الوطن والانصياع لسيادة الدولة»، منبها إياهم إلى «أنهم ستلاحقهم العدالة».

وأعاد المجلس في ختام البيان التأكيد على «أنه لا حوار سياسي إلا بعد القضاء على مشروع الانقلاب وإبعاد شخوصه المتمثلة في» المشير خليفة حفتر «وزمرته التي أوغلت في دماء الليبيين وأموالهم».

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وأعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الإثنين، سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية  (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس). معتبرا أن «انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة».

ولم تصدر القيادة العامة من جهتها حتى الآن أي بيان أو تصريح حول إعلان حكومة الوفاق سيطرتها على قاعدة الوطية.

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