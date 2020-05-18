صنع الله يجتمع بالإدارة الجديدة لشركتي «البريقة» و«الهروج».. ويتطرق لنقص الوقود في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 04:09 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في اجتماعه مع الإدارة الجديدة لشركة «البريقة»، 18 مايو 2020 (الإنترنت)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع الإدارة الجديدة لشركتي «البريقة» لتسويق النفط، و«الهروج» للعمليات النفطية، مؤكدًا ضرورة علاج أزمة نقص الوقود في الجنوب

وناقش صنع الله السياسات المستقبلية لشركة البريقة لتسويق النفط،  خلال اجتماع بمقر المؤسسة في طرابلس وعبر الدوائر المغلقة اليوم الإثنين. وضم الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة الجديدة للشركة، وخلاله، أثنى صنع الله على «الجهود التى بذلتها لجنة الإدارة السابقة للشركة، وما قدموه من خدمات مهمة وحيوية لكل الليبيين على حد سواء بمختلف ربوع الوطن»، متمنيًا التوفيق للجنة الإدارة الجديدة «في قيادة هذا المرفق الحساس، بالرغم من التحديات التي تمر بها البلاد مؤخرًا»، حسبما ذكرت الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: مبيعات «البريقة» في المناطق الوسطى والشرقية: 5.51 مليون لتر بنزين و26.46 ألف أسطوانة غاز

وأكد صنع الله ضرورة إيجاد حل لمشكلة نقص الوقود بمناطق الجنوب التي تعاني، منذ فترة، عدم توفر المحروقات بجميع أنواعها، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة عمل بشكل عاجل بالتنسيق مع مؤسسة النفط، لضمان إيصال الوقود لمختلف المناطق بليبيا، دون الإخلال بإجراءات الأمن والسلامة.

وأشار إلى أهمية اضطلاع لجنة الإدارة الجديدة بتطوير الشركة على مختلف الأصعدة من تنمية الموارد البشرية والدخول في مشاريع جديدة مدروسة دراسة وافية، مع ضرورة تقليل مصارف التشغيل وزيادة هامش الربح ودون الإخلال بمعايير سلامة العمليات .

بدوره، قال رئيس لجنة إدارة شركة البريقة، إبراهيم بو بريدعة، إن لجنة الإدارة الجديدة «ستعمل بروح الفريق الواحد دون كلل او ملل، وستباشر اجتماعاتها على كافة المستويات لوضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة لتطوير كوادرها وعملياتها بالشكل المطلوب».

اجتماع لجنة الإدارة لشركة «الهروج»
في سياق آخر، عقد مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة صنع الله اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المشغل الجديدة لشركة «الهروج» للعمليات النفطية. وقد أثنى صنع الله على جهود رئيس لجنة الإدارة المشغل السابق للشركة عبد الوهاب النعي، معتبر أنه أدار الشركة «بكل أمانة ومهنية، وقد ساهمت حكمته في اجتياز الشركة لعدة عقبات رغم كل الصعاب والتحديات».

ووجه صنع الله كلمة للجنة الإدارة الجديدة للشركة، أكد فيها أهمية «الحفاظ على العلاقات الودية المتينة مع الشريك الأجنبي، دون التفريط في حقوق ومصالح المؤسسة الوطنية للنفط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
الولايات المتحدة تطلق بـ«نجاح» طائرة فضائية مسيرة لإجراء تجارب في المدار
دولى
مستشار بالحكومة الصينية يحذر من موجة إصابات ثانية محتملة بـ«كوفيد-19»
دولى
مقهى نيوزيلندي يرفض استقبال رئيسة الوزراء
منوعات
بالصور.. انقلاب شاحنة خرسانة على سيارة خاصة ببنغازي
ليبيا
«بحر ملتهب».. مغامرة ليبية في رواية إيطالية
ثقافة وفن
تفاصيل ظهور الممثل الليبي سند تنتوش بالمسلسل المصري «الاختيار»
ثقافة وفن
مصر: قرارات استثنائية جديدة لمواجهة «كورونا» في أيام عيد الفطر
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجن أو الغرامة عقوبة من لا يرتدي الكمامة في هذه الدول