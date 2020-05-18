سيالة: سنوثق انتهاكات الدول الداعمة لحفتر عبر أسلحة عثر عليها في قاعدة الوطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 03:31 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، إن الخارجية ستعمل مع الوزارات المعنية على «توثيق انتهاكات الدول الداعمة لحفتر من خلال الأسلحة التي عثر عليها في قاعدة الوطية الجوية».

وأشار إلى أنها ستقدم ما ستتوصل إليه إلى مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات «التي عليها تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات»، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي في الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتابع: «سنعمل بكل قوة مع كل القوى الدولية المحبة للسلام لترسيخ العدالة وبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها كل الليبيين بالحرية والعدالة».

وأعلنت حكومة الوفاق أن قواتها تمكنت من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

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