أحمد حمزة يبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع السفير الإيطالي

لقاء عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، 18 مايو 2020، (حكومة الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد حمزة، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا غوزيبي بوتشيني، صباح اليوم الإثنين، أوجه التعاون في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية وملف الهجرة غير الشرعية، والخطوات العملية التي يجب اتخاذها لحل الملف بشكل نهائي وإيقاف تدفق المهاجرين من دول المصدر.

وأكد بوتشيني ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني، وفق مشاريع واستراتيجيات ذات علاقة بالتنمية المكانية والمجتمعية، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى إشادة السفير الإيطالي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والنتائج التي حققتها لمنع انتشار الوباء.

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فيما أعرب حمزة عن امتنان حكومة الوفاق للدعم الذي تلقته من الحكومة الإيطالية في حربها ضد الإرهاب أثناء عملية «البنيان المرصوص» وإجهاض مشروع تنظيم «داعش» في سرت، وكذلك علاج جرحى العملية، وإقامة المستشفى الميداني بمدينة مصراتة.

وأكد ضرورة التنسيق بين المنظمات الأهلية الإيطالية والدولية مع الجانب الليبي من خلال مفوضية المجتمع المدني، كما تم الاتفاق على دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل خلق أسس السلام المجتمعي لضمان استقرار ليبيا ودول حوض المتوسط.