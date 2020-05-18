عودة 342 مواطنا من العالقين في أوروبا

طائرات في مطار مصراتة الدولي، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

استقبل مطار مصراتة الدولي، اليوم الإثنين، 342 مواطنًا ممن كانوا عالقين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

ووصل المواطنون على متن رحلتي الخطوط الليبية والأفريقية القادمتين من العاصمة الألمانية، برلين، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقد خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا واُتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالهم من قبل السفارة الليبية في برلين.

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يذكر أن إجراءات العودة للعالقين تتضمن خضوعهم 14 يومًا في البلدان القادمين منها، إضافة إلى إجراء تحليلات تثبت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».

وحتى يوم الخميس الماضي، استقبل المطار 19 رحلة للعالقين في الخارج، منها 18 رحلة قادمة من اسطنبول، وواحدة قادمة من مدريد، فيما حولت إدارة المطار 28 مسافرًا إلى الحجر الصحي؛ لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات العودة.