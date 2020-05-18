أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 02:30 مساء
أطباء ليبيون لدى وصولهم إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة فيروس كورونا، 18 مايو 2020، (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول أطباء ليبيين إلى إيطاليا، اليوم الإثنين، للمعاونة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، صورًا تظهر الأطباء لدى وصولهم أحد المطارات الإيطالية.

وكان تسعة أطباء غادروا أمس الأحد مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا، إحدى أكثر البلدان تضررًا من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يبقي الأطباء في مستشفيات إيطاليا مدة شهر لتقديم المساعدة الطبية إلى الدولة الإيطالية، وأيضًا اكتساب الخبرة في التعامل مع حالات كورونا، وفق بيان سابق لمركز مكافحة الأمراض.

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وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إرسال 30 طبيبًا وطبيبًا مساعدًا إلى إيطاليا لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.

الأطباء يرتدون البالطو الأبيض وعليه شعار مركز مكافحة الأمراض.
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