«سرت للنفط» تناقش مع «شلمبرجير» استكمال المشاريع العالقة بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 01:55 مساء
اجتماع مسؤولي شركة سرت للنفط مع نظرائهم في شركة «شلمبرجير»، 17 مايو 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحثت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ممثلة في إدارة الحفر والهندسة النفطية، مع شركة «شلمبرجير» للخدمات النفطية، استكمال المشاريع المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في اجتماع عبر تقنية الدائرة المغلقة.

وناقش الاجتماع بعض الأعمال المقرر إجراؤها في الآبار وصيانتها، وإعادة تقييمها وإعادتها على الإنتاج، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأشار البيان إلى إطلاع المجتمعون على المنجز من تلك المشاريع، والمتوقع الانتهاء منها في الوقت المحدد، منوها ببذل مستخدمي إدارة الحفر والهندسة النفطية جهودا كبيرة في تجميع المعلومات الدقيقة واختيار الآبار المستهدفة، إضافة إلى سرعة التواصل مع شركة شلمبرجير لحل كل المشكلات.

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