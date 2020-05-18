«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية

منظومة دفاع جوي روسية «بانتسير» داخل قاعدة الوطية، 18 مايو 2020، (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية داخل قاعدة الوطية الجوية.

والمنظومة هي «بانتسير» الصاروخية المضادة للطائرات، والمثبتة على سيارة، وقد عثر معها على دليل استخدام مترجم إلى اللغة العربية، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكان القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أعلن اليوم السيطرة على قاعدة الوطية، صباح اليوم.

وسبق أن أعلنت العملية أمس الأحد، تدمير منظومتي دفاع جوي مماثلتين بعد ساعات من وصولهما إلى قاعدة الوطية الجوية.

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو وجه فجر أمس ثلاث ضربات جوية على القاعدة ومحيطها، مشيرا إلى تدمير طائرة «وينق لونق» صينية الصنع ودشم خاصة بمخازن للذخيرة.