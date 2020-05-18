شركة الكهرباء: صيانة محطة جاهزة الطوشاني بعد تضررها جراء حريق

فنيو شركة الكهرباء خلال فحصهم محول محطة جاهزة الطوشاني، 17 مايو 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة في محطة جاهزة الطوشاني التي تعرضت لأضرار جراء حريق يوم السبت الماضي.

وتنفذ فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس أعمال إصلاح المحطة، إذ تعرضت كوابل والمحول إلى التلف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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وسبق أن أصدرت شركة الكهرباء بيانا يوم الجمعة الماضي، طمأنت فيه المواطنين، بأنه تم تغذية جزء كبير من الأحمال، متوقعة أن يكتمل البناء وتعود الشبكة إلى سابق عهدها اليوم.

وأضافت الشركة أن الشبكة الكهربائية ما زالت في طور البناء، لذلك «تأمل من المواطنين تشغيل 50% فقط من المعدات الكهربائية داخل كل منزل حتى يستطيع جنود الكهرباء اكتمال بناء الشبكة».