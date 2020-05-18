تعليم الوفاق: قصف السبت بالفرناج طال مركزا لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية

أضرار لحقت بمركز بحوث التقنيات الحيوية بالفرناج، 17 مايو 2020 (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن مركز بحوث التقنيات الحيوية التابع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم، «تعرض يوم أمس السبت في منطقة الفرناج، إلى سقوط عدد من القذائف دمرت جزء من مقره الجديد وبنيته التحتية».

وأشارت الوزارة إلى أن مقر المركز «جهز حديثاً بعد فترة معاناة استمرت لعدة سنوات بفقده مقره الرئيسي بمنطقة الطويشة»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وبحسب الوزارة، «يعتبر المركز من ضمن الجهات المتعاونه مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف على جائحة فيروس كورونا المستجد».

وقالت إن «الاعتداء يعتبر ضمن الإعتداءات اليومية التي تتعرض لها العاصمة طرابلس».