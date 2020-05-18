العاملون بمحطة تحلية المياه في طبرق يطالبون بصرف رواتبهم

محطة تحلية المياه في طبرق. (الإنترنت)

هدد العاملين بمحطة طبرق لتحلية مياه البحر في طبرق بإيقاف العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 5 أشهر، بحسب مدير المحطة محمد رزق الذي طالب المسؤولين في الدولة بضرورة وضع حل عاجل وصرف رواتب العاملين البالغ عددهم 65 موظفا.

وقال رزق لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن العاملين بالمحطة «مستائين من الوضع الذي وصلوا إليه»، لافتا إلى أن «الإدارة العامة لمحطات التحلية أكدت أنها ليست لديها رواتب بعد اليوم لموظفي المحطة بسبب الانقسامات السياسية من جهة والديون المستحقة لمحطات التحلية من شركة المياه والصرف الصحي والتي تصل إلى أكثر من 300 مليون».

وأضاف رزق أن رواتب العاملين بمحطة تحلية المياه في طبرق «متوقفة منذ أكثر من 5 شهور والعاملين يلوحون بإيقاف العمل»، محذرا من أن هذا الأمر «سيترتب عليه كارثة مائية ببلدية طبرق التي تعتمد على المحطة كمصدر وحيد للمياه».