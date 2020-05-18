إدارة مركز طبرق الطبي تبحث تكليف مناوبين لفترات الليل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 18 مايو 2020, 12:02 صباحا
اجتماع إدارة مركز طبرق الطبي مع مسؤولي الأقسام والإدارات بالمركز. (الإنترنت)

عقدت إدارة مركز طبرق الطبي، صباح أمس الأحدـ اجتماعا مع مديري الإدارات ومسؤولي الأقسام الطبية بالمركز لمناقشة وبحث إمكانية تكليف مناوبين للعمل خلال الفترات الليلية بصلاحية مديرين لتسيير العمل وأقسام المركز، بحسب المسؤول الإعلامي، معتز خالد.

وقال المسؤول الإعلامي بمركز طبرق الطبي، معتز خالد لـ«بوابة الوسط» إن تكليف مناوبين ليليين ومنحهم صلاحيات مديري الأقسام بالمركز يهدف للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها العاملين بالمركز خلال فترات الليل بسبب عدم وجود الإدارة.

وذكر خالد أن «هناك تعديات كثيرة على العاملين بالمركز وخاصة في أوقات الليل المتأخرة بحجة عدم وجود أطباء أو أطقم تمريض أو غيرها وغالبا ما يترتب على ذلك تدمير مرافق المركز وأجهزته من قبل مرافقي المرضى لهذا لزم تكليف مناوبين ليليين لتسيير عمل المركز ليلا».

وأضاف خالد أن إدارة مركز طبرق الطبي تسعى بكل جهدها لتقديم كافة الخدمات الطلبة للمواطنين، مشيرا إلى أن المركز فتح أقساما للكشف ليلا لكافة المرضى  رغم أن «هذا ليس من اختصاصنا ومع ذلك نواصل العمل دون كلل أو ملل».

وأشار مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي إلى أن اجتماع الإدارة تطرق أيضا إلى متابعة العائلات القادمة من مصر في أماكن الحجر الصحي وتكليف فرق متابعة لحالات مرضى كالكلى وغيرها.

وحضر الاجتماع مسؤولي الأقسام الطبية ومديري إدارات الشؤون الإدارية والخدمات، والخدمات الطبية، والمالية والصيدلة، والتمريض والهندسية والفنية والمخازن.

وتعقد إدارة مركز طبرق الطبي اجتماعات دورية أسبوعيا لمتابعة عمل الإدارات واستعراض التقارير المقدمة من المناوبين الإداريين في الفترات الليلية لحل المشاكل.

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