وزارة النازحين بحكومة الوفاق: استهداف مراكز الإيواء جريمة حرب ونطالب بحماية مواطنينا

بيان لوزارة المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني يدين استهداف مراكز الإيواء, 17 مايو 2020 (صفحة الوزارة بموقع فيسبوك)

أصدرت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني بيانا منذ قليل، دانت فيه استهداف سكن النازحين بالمبيت الجامعي ببلدية عين زارة أمس السبت.

ودعت الوزارة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ موقف صريح تجاه تكرار هذه الاعتداءات.

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وقال البيان: «تدين وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات والاستنكار الاستهداف العشوائي مقار سكن النازحين بالمبيت الجامعي ببلدية عين زارة بتاريخ 16/5/2020م، الذي نتج عن هذا الاعتداء حوالي 24 شهيدا وإصابات متفاوتة لحوالي 17 من النازحين»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

جريمة حرب

وأضافت الوزارة: «إن استهداف مراكز إيواء النازحين جريمة حرب وفقا لاتفاقات جنيف والقانون الدولي الإنساني. إن وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين تكرر إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الاعتداء الهمجي على المقرات المدنية لهذه المراكز، وتطالب جهات الاختصاص بأخذ الإجراءات اللازمة بتوفير الحماية لمواطنينا النازحين داخل مقرات الإيواء».

وختم البيان: «ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ موقف صريح تجاه تكرار هذه الاعتداءات على المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان».