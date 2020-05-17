بعد شفاء 7 أشخاص.. تعرف على عدد الحالات «النشطة» المصابة بفيروس كورونا في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة لأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا بشكل تام، ليرتفع عددد المتعافين إلى 35 حالة وينخفض عدد الحالات النشطة إلى 27 حالة فقط.

بحسب بيان للمركز اليوم، استقر إجمالي الحالات المسجلة في ليبيا منذ ظهور المرض عند 65 حالة منهم 3 وفيات.

«مكافحة الأمراض»: شفاء 7 حالات مصابة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة

وأوضح المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 43 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من الفيروس، وكان منهم 7 حالات كانت مصابة تبين شفاؤها بشكل تام.