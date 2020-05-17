الثني يتابع مشاريع النواحي الأربعة مع عضوي مجلس النواب عن المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 09:38 مساء
الثني مع عضوي مجلس النواب عن النواحي الأربعة محمد الأفيرس، وعلي المجدوب, 17 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عددا من المواضيع ذات الطابع الخدمي الخاصة ببلديات النواحي الأربعة.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، فإن الثني بحث المشروعات مع عضوي مجلس النواب عن النواحي الأربعة محمد الأفيرس، وعلي المجدوب.

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كما ناقش الاجتماع سير عمل مشاريع الحكومة بتلك البلديات، وبحث أسباب توقف بعض المشاريع بها وكيفية وضع حل نهائي لضمان سير عمل هذه المشاريع بالوجه المطلوب.

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