الثني يتابع مشاريع النواحي الأربعة مع عضوي مجلس النواب عن المنطقة

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عددا من المواضيع ذات الطابع الخدمي الخاصة ببلديات النواحي الأربعة.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، فإن الثني بحث المشروعات مع عضوي مجلس النواب عن النواحي الأربعة محمد الأفيرس، وعلي المجدوب.
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كما ناقش الاجتماع سير عمل مشاريع الحكومة بتلك البلديات، وبحث أسباب توقف بعض المشاريع بها وكيفية وضع حل نهائي لضمان سير عمل هذه المشاريع بالوجه المطلوب.