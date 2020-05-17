إردوغان يوجه دعوة للسراج لزيارة تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج. (الإنترنت)

وجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لزيارة تركيا، التي قبلها الأخير على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

جاء ذلك بعدما تلقى السراج مكالمة هاتفية من إردوغان، اليوم الأحد، بحثا خلالها مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات «العدوان على العاصمة طرابلس»، وعددًا من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأوضح البيان أن المكالمة استعرضت الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، كما بحث الرئيسان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما البلدان في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وكثفت السلطات التركية منذ بداية الشهر الجاري أنشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط رغم التأثيرات السلبية لوباء «كورونا» على خطط الحفر في المنطقة، متجاهلة تنديد أوروبي ورفضًا من جانب مصر وقبرص واليونان وفرنسا في بيان مشترك.